繼《逆貧大叔》《她死了》之後又推新作！卞約漢合作金寶拉主演MBC電視劇《白雪公主之死》將於8月首播

由演員卞約漢、高俊、高甫潔以及金寶拉共同演出的MBC最新金土電視劇《白雪公主之死》將於8月首播。

《白雪公主之死》該劇是改編自世界級的暢銷小說，是一部犯罪驚悚追兇作品。一宗屍體不知去向的秘密殺人事件，一位青年被指稱為該殺人事件的犯人，成為有殺人前科者。但在時間過了10年之後，他才循線揭開當年這事件的真實過程，是一種「逆向追兇」的懸疑犯罪作品。



《白雪公主之死》中卞約漢飾演一位被指稱涉嫌殺害同班2名女學生，並因此遭到逮捕的高中生高政宇，他在已經考上了知名醫大的前夕，發生了連自己都想不起來的殺人事件，也因此被逮捕，在監獄中度過了10年歲月，出獄後，他為了展開新生活而打算離開故鄉，但是周圍開始接連發生許多怪事，讓他無法離開家鄉。



另一位主角高俊則是飾演負責政宇這起案件的刑警盧相哲，他以首席的好成績畢業於警大，是前途光明的菁英刑警，但卻在結婚典禮當日，新娘慘遭殺害，從此他的生活與職業全都完蛋了，也降職到地方的警署任職，不過在某一契機之下，他重新調查了政宇的案件，開始涉入其中。



高甫潔將飾演政宇的高中同學兼頂級明星崔娜兼，雖然她暗戀政宇多年，政宇在監獄這10年她也不離不棄的支持著他，夢想著等待政宇出獄後兩人能夠過著幸福的生活。金寶拉則是從醫大休學，騎著機車進行全國旅行的女子，在偶然的機會來到了發生政宇事件的這個村莊，而在這邊過著打工 生活。劇情充滿反轉，也將呈現出人心險惡，預計8月首播。

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