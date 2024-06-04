继《逆贫大叔》《她死了》之后又推新作！卞约汉合作金宝拉主演MBC电视剧《白雪公主之死》将於8月首播

由演员卞约汉、高俊、高甫洁以及金宝拉共同演出的MBC最新金土电视剧《白雪公主之死》将於8月首播。

《白雪公主之死》该剧是改编自世界级的畅销小说，是一部犯罪惊悚追凶作品。一宗尸体不知去向的秘密杀人事件，一位青年被指称为该杀人事件的犯人，成为有杀人前科者。但在时间过了10年之后，他才循线揭开当年这事件的真实过程，是一种「逆向追凶」的悬疑犯罪作品。



《白雪公主之死》中卞约汉饰演一位被指称涉嫌杀害同班2名女学生，并因此遭到逮捕的高中生高政宇，他在已经考上了知名医大的前夕，发生了连自己都想不起来的杀人事件，也因此被逮捕，在监狱中度过了10年岁月，出狱后，他为了展开新生活而打算离开故乡，但是周围开始接连发生许多怪事，让他无法离开家乡。



另一位主角高俊则是饰演负责政宇这起案件的刑警卢相哲，他以首席的好成绩毕业於警大，是前途光明的菁英刑警，但却在结婚典礼当日，新娘惨遭杀害，从此他的生活与职业全都完蛋了，也降职到地方的警署任职，不过在某一契机之下，他重新调查了政宇的案件，开始涉入其中。



高甫洁将饰演政宇的高中同学兼顶级明星崔娜兼，虽然她暗恋政宇多年，政宇在监狱这10年她也不离不弃的支持著他，梦想著等待政宇出狱后两人能够过著幸福的生活。金宝拉则是从医大休学，骑著机车进行全国旅行的女子，在偶然的机会来到了发生政宇事件的这个村庄，而在这边过著打工 生活。剧情充满反转，也将呈现出人心险恶，预计8月首播。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻