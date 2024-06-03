爆笑脫口秀《雖然沒準備什麼菜》終於回歸！李泳知續任MC、第三季著手企劃製作，韓網友建議「這一點」改掉會更好

萬眾期待的她終於要歸來！今日據韓媒報導，李泳知主持的網絡談話節目《雖然沒準備什麼菜》最近開始企劃製作第3季，MC繼續由歌手李泳知擔任，嘉賓人選和播出時間仍在協商過程中。

《雖然沒準備什麼菜》最初在2021年10月播出第一季，2022年更換頻道後6月開始公開第二季，先後邀請TXT秀彬、SEVENTEEN Hoshi、ITZY彩領等藝人，最後一期是去年7月的朴寶英篇。



這檔節目以聊天和飲酒為主題，MC李泳知每次都能挖掘出嘉賓藝人鮮為人知又真實可愛的一面，節目中笑料不斷，因而受到各國粉絲喜愛，每一期都有幾百萬動輒上千萬的觀看次數。

人氣最高的一期是2022年10月請BTS防彈少年團Jin當嘉賓，目前播放量已衝到2349萬。 2023年5月女團aespa成員Karina做客的那一期更成為去年韓國YouTube人氣最高影片TOP 1。



去年宣佈結束第二季結束時，李泳知表示一定還會再回來，等了半年終於等到好消息！



很多網友表示興奮期待的同時，也對「飲酒」這一元素感到擔憂。 近幾年韓國人過度飲酒的問題獲得越來越多人重視，令網友對「飲酒談話」類節目的寬容度逐漸降低; 加上《雖然沒準備什麼菜》經常邀請KPOP偶像，很可能身為粉絲主體的未成年人群造成負面影響，因而建議去掉飲酒環節、改為無酒精飲料或單純的吃飯聊天。

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