爆笑脱口秀《虽然没准备什么菜》终於回归！李泳知续任MC、第三季著手企划制作，韩网友建议「这一点」改掉会更好

万众期待的她终於要归来！今日据韩媒报导，李泳知主持的网络谈话节目《虽然没准备什么菜》最近开始企划制作第3季，MC继续由歌手李泳知担任，嘉宾人选和播出时间仍在协商过程中。

《虽然没准备什么菜》最初在2021年10月播出第一季，2022年更换频道后6月开始公开第二季，先后邀请TXT秀彬、SEVENTEEN Hoshi、ITZY彩领等艺人，最后一期是去年7月的朴宝英篇。



这档节目以聊天和饮酒为主题，MC李泳知每次都能挖掘出嘉宾艺人鲜为人知又真实可爱的一面，节目中笑料不断，因而受到各国粉丝喜爱，每一期都有几百万动辄上千万的观看次数。

人气最高的一期是2022年10月请BTS防弹少年团Jin当嘉宾，目前播放量已冲到2349万。 2023年5月女团aespa成员Karina做客的那一期更成为去年韩国YouTube人气最高影片TOP 1。



去年宣布结束第二季结束时，李泳知表示一定还会再回来，等了半年终於等到好消息！



很多网友表示兴奋期待的同时，也对「饮酒」这一元素感到担忧。 近几年韩国人过度饮酒的问题获得越来越多人重视，令网友对「饮酒谈话」类节目的宽容度逐渐降低; 加上《虽然没准备什么菜》经常邀请KPOP偶像，很可能身为粉丝主体的未成年人群造成负面影响，因而建议去掉饮酒环节、改为无酒精饮料或单纯的吃饭聊天。

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