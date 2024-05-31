【韓網熱門】邊佑錫採訪中過於現實的回答（褒義）

邊佑錫近日接受媒體採訪時被問到，劇中任素為救善宰故意拒絕告白、讀大學時刻意避開他，但善宰還是15年不變只喜歡任素，那麼邊佑錫本人也會像善宰一樣等待嗎？ 邊佑錫輕輕嘆氣，想了想說：「像小素一樣拒絕嗎？ 那真的是很徹底的拒絕啊（笑）。 從另一個角度看的話，善宰也許有點像跟蹤狂。 幸好（編劇）把這部份寫得很美好。 如果是我應該會放棄吧，既然對方都拒絕到這程度了。」

邊佑錫坦言：「我們看到的是小素的感情所以能理解，但如果完全不考慮這一點、只看善宰的感情的話，其實一直等待是很不容易的，應該很辛苦吧。」



原PO認為「女方拒絕還繼續喜歡」這件事作為電視劇能夠理解，但放在現實裡就是跟蹤狂，邊佑錫說的很對。

（*小編註：韓國媒體報導過不少強迫女生交往的跟蹤狂和分手暴力事件，也許因此讓網友對邊佑錫的想法更有認同感）



韓國網友評論：

1. 真的耶，我追劇時也因為敘事忽略了這一點... 看來他思考了很多

2. 呀... 我被帥臉迷住，也沒想到這部分... 滿分一百分...

3. 連大腦都帥氣的男人...

4. 沒錯，現實裡如果女生說了對男生感到負擔，對方還不放棄甚至追到學校來，真的是跟蹤狂。 邊佑錫很現實也很細心，很帥氣

5. 擁有這樣想法的男生很寶貴，最近看到一些人因為女生不肯跟自己交往就打人殺人、真的很疲憊，他就像一束光啊

6. 區分電視劇和現實的能力！

7. 真的是很健康的想法ᅲᅲ最近的時代尤其需要



8. 雖然對角色幻滅，但演員本人的想法顯然成熟更多，要對演員入坑啦

9. 好久沒見到思考方式如此正常的男生…可能是第一次見到

10. 這種人在現在的世界裡太稀有，根本是獨角獸吧...

11. 一直以來這隻獨角獸都躲在什麼地方啊

12. 越看採訪越有好感，挖來挖去都是美談

13. 好想給完美的你留下名為我的污點...

14. 目前為止出現的所有物料（資料）都讓人感到他的想法很健康和善良、精神狀態良好，不像人設或假裝的

15. 哇怎麼回事... 追劇時已經有好感，這是最佳的一擊啊

出處：https：//theqoo.net/hot/3256159593

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