【韩网热门】边佑锡采访中过於现实的回答（褒义）

边佑锡近日接受媒体采访时被问到，剧中任素为救善宰故意拒绝告白、读大学时刻意避开他，但善宰还是15年不变只喜欢任素，那么边佑锡本人也会像善宰一样等待吗？ 边佑锡轻轻叹气，想了想说：「像小素一样拒绝吗？ 那真的是很彻底的拒绝啊（笑）。 从另一个角度看的话，善宰也许有点像跟踪狂。 幸好（编剧）把这部份写得很美好。 如果是我应该会放弃吧，既然对方都拒绝到这程度了。」

边佑锡坦言：「我们看到的是小素的感情所以能理解，但如果完全不考虑这一点、只看善宰的感情的话，其实一直等待是很不容易的，应该很辛苦吧。」



原PO认为「女方拒绝还继续喜欢」这件事作为电视剧能够理解，但放在现实里就是跟踪狂，边佑锡说的很对。

（*小编注：韩国媒体报导过不少强迫女生交往的跟踪狂和分手暴力事件，也许因此让网友对边佑锡的想法更有认同感）



韩国网友评论：

1. 真的耶，我追剧时也因为叙事忽略了这一点... 看来他思考了很多

2. 呀... 我被帅脸迷住，也没想到这部分... 满分一百分...

3. 连大脑都帅气的男人...

4. 没错，现实里如果女生说了对男生感到负担，对方还不放弃甚至追到学校来，真的是跟踪狂。 边佑锡很现实也很细心，很帅气

5. 拥有这样想法的男生很宝贵，最近看到一些人因为女生不肯跟自己交往就打人杀人、真的很疲惫，他就像一束光啊

6. 区分电视剧和现实的能力！

7. 真的是很健康的想法ᅲᅲ最近的时代尤其需要



8. 虽然对角色幻灭，但演员本人的想法显然成熟更多，要对演员入坑啦

9. 好久没见到思考方式如此正常的男生…可能是第一次见到

10. 这种人在现在的世界里太稀有，根本是独角兽吧...

11. 一直以来这只独角兽都躲在什么地方啊

12. 越看采访越有好感，挖来挖去都是美谈

13. 好想给完美的你留下名为我的污点...

14. 目前为止出现的所有物料（资料）都让人感到他的想法很健康和善良、精神状态良好，不像人设或假装的

15. 哇怎么回事... 追剧时已经有好感，这是最佳的一击啊

出处：https：//theqoo.net/hot/3256159593

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