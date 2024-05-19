《我的室友是九尾狐》老人家＋李潭售後！張基龍＆惠利還分享拍攝情侶畫報售後，這組真的超級經典啊！

張基龍作為嘉賓出演惠利的 YouTube 節目《Hyell's Club》，兩人曾一起合作過《善巖女高偵探團》和《我的室友是九尾狐》，所以在節目中真的聊很多呀！

當天，張基龍一登場惠利就驚訝地說：「什麼啊！瘦了好多啊！」張基龍透露自己的近況說：「因爲現在的作品，我比入伍時瘦了10公斤。」惠利表示看《雖然不是英雄》時，看到張基龍的全新面貌，不禁感嘆道：「這哥哥（張基龍）有病弱美嗎？」



兩人還聊到《我的室友是九尾狐》情侶畫報的拍攝花絮，惠利說：「《我的室友是九尾狐》在日本很受歡迎，我們是電視劇情侶畫報界的 TOP 級。雖然有沒看過電視劇的人，但沒有人不知道畫報。」接著說：「（當時）真的很緊張，我沒拍過很多畫報，特別是情侶畫報真的沒拍過很多。因爲有點緊張，還有點出故障，但（哥哥）反而覺得很舒服，我是跟著哥哥一起拍的，幸虧結果很好。」張基龍還開玩笑說那天兩人臉的狀態都很好 XD 但...這組畫報真的超級經典啊！！



惠利還感動地說道，正在拍攝古裝劇時，收到了張基龍送的咖啡車，她說：「在軍隊裡應該沒有餘力照顧別人。」張基龍說：「拍攝古裝劇不容易，所以希望惠利能做得很好很好，所以才準備咖啡車作爲驚喜。」

另外，張基龍退伍後的首部作品《雖然不是英雄》在本月初開播，講述患上世上常見的現代人痼疾而失去罕見能力的超能力家族和看似偶然卻命運般交織在一起的一個女人的故事。



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