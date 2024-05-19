兩位I人互動太可愛！IVE安俞真送金秀賢專輯，「認生」到出現異常症狀 XD

在《第60屆百想藝術大賞》上，金秀賢和 IVE 安俞真分別獲得網路票選人氣獎。

當天，金秀賢和安俞真還一起拍了人生四格照，這組照片當時公開也立即引發熱烈討論。而安俞真近日也公開《百想藝術大賞》的 Vlog，有段是兩人在討論等等要比什麼動作，果然是兩位I人啊 XD（金秀賢ISFJ、安俞真ISTP）。



之後，安俞真送上 IVE 這次回歸的《IVE SWITCH》專輯：「前輩Nim～這是我們的專輯！」金秀賢收到後驚訝地「哦」了一聲，安俞真：「前輩Nim～電視劇太有意思了！」金秀賢就說：「謝謝！為你們的活動應援！」認生的安俞真最終出現異常症狀（？還用手指去敲了旁邊的鏡子。



兩人認生但又可愛的互動，也讓網友表次：「兩個人怎麼這麼可愛啊！說著加油的金秀賢漸漸往後走呵呵呵呵，本來以爲金秀賢很認生，原來俞真也是啊」、「氣勢洶洶的叫前輩！ 叫完後非常認生的樣子好可愛ㅠㅠ」、「偏偏兩個人都很認生 哈哈哈哈」、「哇 金秀賢的臉怎麼這麼小啊」、「真的像小狗一樣....」、「兩個人一起出故障 哈哈哈」、「可愛的孩子和可愛的前輩」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞