两位I人互动太可爱！IVE安俞真送金秀贤专辑，「认生」到出现异常症状 XD

在《第60届百想艺术大赏》上，金秀贤和 IVE 安俞真分别获得网路票选人气奖。

当天，金秀贤和安俞真还一起拍了人生四格照，这组照片当时公开也立即引发热烈讨论。而安俞真近日也公开《百想艺术大赏》的 Vlog，有段是两人在讨论等等要比什么动作，果然是两位I人啊 XD（金秀贤ISFJ、安俞真ISTP）。



之后，安俞真送上 IVE 这次回归的《IVE SWITCH》专辑：「前辈Nim～这是我们的专辑！」金秀贤收到后惊讶地「哦」了一声，安俞真：「前辈Nim～电视剧太有意思了！」金秀贤就说：「谢谢！为你们的活动应援！」认生的安俞真最终出现异常症状（？还用手指去敲了旁边的镜子。



两人认生但又可爱的互动，也让网友表次：「两个人怎么这么可爱啊！说著加油的金秀贤渐渐往后走呵呵呵呵，本来以爲金秀贤很认生，原来俞真也是啊」、「气势汹汹的叫前辈！ 叫完后非常认生的样子好可爱ㅠㅠ」、「偏偏两个人都很认生 哈哈哈哈」、「哇 金秀贤的脸怎么这么小啊」、「真的像小狗一样....」、「两个人一起出故障 哈哈哈」、「可爱的孩子和可爱的前辈」等等。

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