韩国天王JAY PARK、Rain、天后泫雅、Jessi亮相WATERBOMB，全韩顶流HipHop湿身派对6月袭港

早前宣布韩国殿堂级HipHop湿身派对WATERBOMB落户香港，并於2024年6月1-2日在西九文化区安盛x竹翠公园举行，阵容未公布门票已被秒杀，日前大会透过社交网络宣布演出名单，Jay Park、Rain、泫雅、Jessi、权恩妃亦参与其中与Fans大打水战！

男神Rain透过大会表示，希望在WATERBOMB感受Fans热情，扬言要尖叫声炸爆西九舞台：「应该是我第一次跟香港Fans玩水，这次表演很特别，希望大家跟我都湿透才离开舞台。其实香港歌迷一向都很热情，一直期待跟他们互动，我已准备好私伙水枪，不知道能不能带入境吧？」Rain仲话准备好劲歌热舞，希望每位入场歌迷都陪自己跳舞狂欢。



除了Rain之外，全能唱作人JAY PARK、「王牌制作人」GRAY、tripleS成员YooYeon、DaHyun、Nien、SoHyun、「WATERBOMB女神」权恩妃、女团STAYC、Hip Hop女王Jessi、韩国天后泫雅、pH-1朴俊元、Loco、金有谦等等参与音乐节，泫雅就叫歌迷「放马过来」，毫不担心全身湿透：「因为WATERBOMB在韩国举办多年，我们都知道『湿身』大家才会满意，所以大家尽情玩水！而西九我都表演过一次，知道户外气氛非常热闹，所以Fans们帮帮忙解暑更舒服！」



「WATERBOMB女神」权恩妃第一次参加香港音乐节，佢就话未知台下反应如何，扬言唔够热度会用水枪帮手：「如果谁不够投入，我一定会用水枪『叫醒』他，大家要有湿身准备！嚟到现场大家放低手机，尽情投入音乐节。」



【WATERBOMB HONG KONG】

演出日期∶2024年6月1日至6月2日

演出时间∶14:00-22:00

演出地点∶ AXA x WONDERLAND, West Kowloon

Public Sale票价∶ GA 1-DAY : HK$1,180, 2-DAY : HK$1,780 VIP 1-DAY : HK$2,180, 2-DAY : HK$3,280

售票平台∶ TIX-GET-GO.KKTIX.CC

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