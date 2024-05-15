《背著善宰跑》邊佑錫太強！OST〈陣雨〉進入音源上位、其他首持續上升中，劇迷還成立「音源總攻站」

邊佑錫在《背著善宰跑》飾演偶像組合 ECLIPSE 的主唱「柳善宰」一角，深情的眼神、默默守護等，讓不少觀眾心動不已，更成功獲得年輕觀眾的喜愛，應該有不少人都罹患「善宰病」吧 XD

而他親自演唱的 ECLIPSE 歌曲〈陣雨〉與 Zico、IVE、ILLIT 等音源強者展開競爭，佔據音源排行榜的上位圈。以今日（15）日爲基準，在音源串流平台 bugs 的實時排行榜上排名第5位，在 melon 新曲人氣排行榜「HOT 100」中也排名第8位，而〈Run Run〉目前在第54位、〈I'll Be There〉、〈You & I〉和〈No Fate〉也皆在100位內。



〈陣雨〉在劇中，是柳善宰想起學生時期任素（金惠奫 飾）所寫的歌曲，被認爲是初戀敘事中重要的關鍵。觀眾們更把這首歌設定爲代表曲，像其他愛豆粉絲團一樣進行「音源總攻」（讓音源持續提高排名），真的很入戲呢（笑）！

4차 New 이클립스 스밍리스트 (+봄눈)



모든 음원사이트에서 스밍하기



5/19(일)

멜론 스밍 총공 2차

5/20(월)

멜론 음원다운+스밍+프로필뮤직 총공



멜론 스밍 가이드 (아래 타래)

원클릭 멜론 스밍곡 담기 (아래 타래) pic.twitter.com/pdnbdfHyp4 — 이클립스 음원총공팀 (메인트윗 스밍총공) (@ECLIPSE_STEAM) May 14, 2024

而《背著善宰跑》目前已播至第12集，雖然期間有不少觀眾都會猜測劇情走向，但李詩恩編劇常常讓人猜不透（笑），觀眾們從未猜對過劇情的發展，還是讓人好奇接下來的發展啊！但...只剩下4集真的捨不得結束啊ㅠㅠㅠㅠ



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞