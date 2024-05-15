《背著善宰跑》边佑锡太强！OST〈阵雨〉进入音源上位、其他首持续上升中，剧迷还成立「音源总攻站」

边佑锡在《背著善宰跑》饰演偶像组合 ECLIPSE 的主唱「柳善宰」一角，深情的眼神、默默守护等，让不少观众心动不已，更成功获得年轻观众的喜爱，应该有不少人都罹患「善宰病」吧 XD

而他亲自演唱的 ECLIPSE 歌曲〈阵雨〉与 Zico、IVE、ILLIT 等音源强者展开竞争，占据音源排行榜的上位圈。以今日（15）日爲基准，在音源串流平台 bugs 的实时排行榜上排名第5位，在 melon 新曲人气排行榜「HOT 100」中也排名第8位，而〈Run Run〉目前在第54位、〈I'll Be There〉、〈You & I〉和〈No Fate〉也皆在100位内。



〈阵雨〉在剧中，是柳善宰想起学生时期任素（金惠奫 饰）所写的歌曲，被认爲是初恋叙事中重要的关键。观众们更把这首歌设定爲代表曲，像其他爱豆粉丝团一样进行「音源总攻」（让音源持续提高排名），真的很入戏呢（笑）！

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而《背著善宰跑》目前已播至第12集，虽然期间有不少观众都会猜测剧情走向，但李诗恩编剧常常让人猜不透（笑），观众们从未猜对过剧情的发展，还是让人好奇接下来的发展啊！但...只剩下4集真的舍不得结束啊ㅠㅠㅠㅠ



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