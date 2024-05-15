《背著善宰跑》人氣超火爆！女主金惠奫前作《偶然發現的一天》逆襲中

根據亞洲地區OTT平臺Viu的數據，tvN月火劇《背著善宰跑》在5月第一周（4月29日至5月5日）的Viu周排行榜中在印尼、新加坡和馬來西亞都位居第一。

這是《背著善宰跑》在當地服務上線4周內取得的一項成就，除了在排行榜上位居第一的國家外，該劇還在香港和菲律賓都位居第二，泰國則排名第三，幾乎在Viu服務的大多數國家都名列前茅。 因此，人們對《背著善宰跑》能否保持目前的上升勢頭，在亞洲主要國家中佔據榜首直到劇集結束產生了濃厚的興趣。



此外，主演金惠奫的另一部作品《偶然發現的一天》（意外發現的一天）也在《背著善宰跑》的熱播助力下快速反轉並同時進入了印尼排行榜的第11位和菲律賓排行榜的第12位，引人注目。



《背著善宰跑》是講述狂熱粉絲任素（金惠奫 飾）在她最喜歡的藝人柳善宰（邊佑錫 飾）死後陷入絕望，為了拯救她的偶像而逆轉時光回到2008年的穿越時空拯救愛情的浪漫故事。 在韓國本土，該劇在播出的第5周接近5%的收視率，並登上電視劇話題度榜首。

此外，《背著善宰跑》在香港、東南亞、中東及南非等16個地區，由Viu緊貼韓國於同日獨家播出。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞