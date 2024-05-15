aespa新歌〈Supernova〉中毒性強，風格獨特！網讚：在千篇一律的KPOP中脫穎而出

大家聽了aespa的新歌〈Supernova〉（超新星）了嗎？一不小心就會陷進去囉！！（內文有網上評價）

人氣女團aespa以首張正規專輯《Armageddon》正式回歸，率先公開的主打歌〈Supernova〉獲得了熱烈關注。



專輯收錄了雙主打歌〈Armageddon〉和〈Supernova〉等10首不同風格的歌曲。 出道四週年的她們將透過這張專輯讓大眾看見aespa豐富獨特的音樂色彩。



▼aespa〈Supernova〉MV：



網友：「我們需要有趣的KPOP回來」aespa的MV新歌真的特別有趣～



網友：「這20秒內包含了許多aespa的獨特之處，真是神奇」



更多網上對新歌〈Supernova〉的評價：「aespa真的是在千篇一律的KPOP中脫穎而出！」、「我第一次聽感到疑惑，然後就再也停不下來了」、「好喜歡這次的風格！」、「不愧是aespa，只有她們能做到」、「不隨波逐流的風格，我覺得很棒」、「還蠻特別的，可能會有人不喜歡」、「我個人更喜歡Spicy，所以會感到有點遺憾，但這一次回歸也會好好支持的」



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