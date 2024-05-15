aespa新歌〈Supernova〉中毒性强，风格独特！网赞：在千篇一律的KPOP中脱颖而出

大家听了aespa的新歌〈Supernova〉（超新星）了吗？一不小心就会陷进去罗！！（内文有网上评价）

人气女团aespa以首张正规专辑《Armageddon》正式回归，率先公开的主打歌〈Supernova〉获得了热烈关注。



专辑收录了双主打歌〈Armageddon〉和〈Supernova〉等10首不同风格的歌曲。 出道四周年的她们将透过这张专辑让大众看见aespa丰富独特的音乐色彩。



▼aespa〈Supernova〉MV：



网友：「我们需要有趣的KPOP回来」aespa的MV新歌真的特别有趣～



网友：「这20秒内包含了许多aespa的独特之处，真是神奇」



更多网上对新歌〈Supernova〉的评价：「aespa真的是在千篇一律的KPOP中脱颖而出！」、「我第一次听感到疑惑，然后就再也停不下来了」、「好喜欢这次的风格！」、「不愧是aespa，只有她们能做到」、「不随波逐流的风格，我觉得很棒」、「还蛮特别的，可能会有人不喜欢」、「我个人更喜欢Spicy，所以会感到有点遗憾，但这一次回归也会好好支持的」



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