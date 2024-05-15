【韓網熱門】讓粉絲們懇求「談戀愛也好，結婚也罷，只求你先出道」的電視劇（feat.《背著善宰跑》）

（有EP.10的雷）《背著善宰跑》開播以來口碑瘋走，每一集都超乎觀眾們的預料，開播即引來大家的討論。

第10集中，善宰（邊佑錫 飾）聽從爸爸的意見決定前往美國做復健，也因此錯過了和好友白仁赫（李承協 飾）一起去參加選秀節目的試鏡。 畫面一轉，原本是4人的Eclipse在未來變成了3人，難道wuli善宰沒有出道當愛豆???



回想起第1集中，身為愛豆的善宰宰舞台上大放光芒、光彩奪目的樣子，劇迷們非常傷心，直呼「哪有這樣的，都已經出道了又（把劇情）收回去？？？」



선재업고튀어 탑밴드 이클립스가 말아주는 콘서트 ... pic.twitter.com/REAbNcLtf2 — (@foryxuth) April 8, 2024

1. 無法想像沒有善宰的Eclipse

2. 4-1=0

3. 之前還很開心玩梗，突然看到三個人的Eclipse，哭著求善宰出道

4. 善宰，快回來吧，我錯了，Eclipse的完整體是4人

5. 什麼？ 我的最愛沒出道???

6. 要求他退隊的卡車示威呢？ 至少他也得先出道吧

7. 主唱都沒了，善宰呀

8. 本命因為女人去戀愛了，本命因為女人要退隊，我都懂，都知道。 但是哪有本命因為女人不出道的???? 這要我怎麼接受，我現在都要瘋了

9. 善宰啊，先出道，隊裡沒有主唱哦

10. 我會睜一隻眼閉一隻眼，求你先出道吧

11. 啊，老實說善宰不當明星的話，我真的會傷心，因為已經看到他的才華了

12. 你先出道，其他事情再說

13. 善宰呀，對不起，是我們錯了，善宰呀，快回來吧

14. 結婚有什麼問題嗎？ 現在最大的問題是他不出道了

15. 必須出道，這可是關於拯救愛豆本命的故事啊

16. 時隔5年的完整體演唱會又怎樣！！！結束之後和初戀去酒吧又怎樣，哪怕是結婚了，你們也應該支持他啊。 誰讓你們卡車示威要求他退隊的，我就知道粉絲們會後悔---一個路過的網友

17. 是我錯了，隨便你和誰談戀愛，求你一定要出道

18. 你們那些進行卡車示威的粉絲們，現在開心了吧？？ 善宰啊，快回來吧

19. 求你先出道，談戀愛也好，結婚也好，我們都接受，只要你出道

20. 沒有善宰就沒有Eclipse啊

21. 即使談戀愛我也能接受

22. 談戀愛也好、結婚也好，我都沒關係，我什麼都不會再說了

23. 只要你不死，其他一切都沒關係，求你回來吧

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