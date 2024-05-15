《背著善宰跑》人气超火爆！女主金惠奫前作《偶然发现的一天》逆袭中

根据亚洲地区OTT平台Viu的数据，tvN月火剧《背著善宰跑》在5月第一周（4月29日至5月5日）的Viu周排行榜中在印尼、新加坡和马来西亚都位居第一。

这是《背著善宰跑》在当地服务上线4周内取得的一项成就，除了在排行榜上位居第一的国家外，该剧还在香港和菲律宾都位居第二，泰国则排名第三，几乎在Viu服务的大多数国家都名列前茅。 因此，人们对《背著善宰跑》能否保持目前的上升势头，在亚洲主要国家中占据榜首直到剧集结束产生了浓厚的兴趣。



此外，主演金惠奫的另一部作品《偶然发现的一天》（意外发现的一天）也在《背著善宰跑》的热播助力下快速反转并同时进入了印尼排行榜的第11位和菲律宾排行榜的第12位，引人注目。



《背著善宰跑》是讲述狂热粉丝任素（金惠奫 饰）在她最喜欢的艺人柳善宰（边佑锡 饰）死后陷入绝望，为了拯救她的偶像而逆转时光回到2008年的穿越时空拯救爱情的浪漫故事。 在韩国本土，该剧在播出的第5周接近5%的收视率，并登上电视剧话题度榜首。

此外，《背著善宰跑》在香港、东南亚、中东及南非等16个地区，由Viu紧贴韩国於同日独家播出。

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