【韩网热门】让粉丝们恳求「谈恋爱也好，结婚也罢，只求你先出道」的电视剧（feat.《背著善宰跑》）

（有EP.10的雷）《背著善宰跑》开播以来口碑疯走，每一集都超乎观众们的预料，开播即引来大家的讨论。

第10集中，善宰（边佑锡 饰）听从爸爸的意见决定前往美国做复健，也因此错过了和好友白仁赫（李承协 饰）一起去参加选秀节目的试镜。 画面一转，原本是4人的Eclipse在未来变成了3人，难道wuli善宰没有出道当爱豆???



回想起第1集中，身为爱豆的善宰宰舞台上大放光芒、光彩夺目的样子，剧迷们非常伤心，直呼「哪有这样的，都已经出道了又（把剧情）收回去？？？」



선재업고튀어 탑밴드 이클립스가 말아주는 콘서트 ... pic.twitter.com/REAbNcLtf2 — (@foryxuth) April 8, 2024

1. 无法想像没有善宰的Eclipse

2. 4-1=0

3. 之前还很开心玩梗，突然看到三个人的Eclipse，哭著求善宰出道

4. 善宰，快回来吧，我错了，Eclipse的完整体是4人

5. 什么？ 我的最爱没出道???

6. 要求他退队的卡车示威呢？ 至少他也得先出道吧

7. 主唱都没了，善宰呀

8. 本命因为女人去恋爱了，本命因为女人要退队，我都懂，都知道。 但是哪有本命因为女人不出道的???? 这要我怎么接受，我现在都要疯了

9. 善宰啊，先出道，队里没有主唱哦

10. 我会睁一只眼闭一只眼，求你先出道吧

11. 啊，老实说善宰不当明星的话，我真的会伤心，因为已经看到他的才华了

12. 你先出道，其他事情再说

13. 善宰呀，对不起，是我们错了，善宰呀，快回来吧

14. 结婚有什么问题吗？ 现在最大的问题是他不出道了

15. 必须出道，这可是关於拯救爱豆本命的故事啊

16. 时隔5年的完整体演唱会又怎样！！！结束之后和初恋去酒吧又怎样，哪怕是结婚了，你们也应该支持他啊。 谁让你们卡车示威要求他退队的，我就知道粉丝们会后悔---一个路过的网友

17. 是我错了，随便你和谁谈恋爱，求你一定要出道

18. 你们那些进行卡车示威的粉丝们，现在开心了吧？？ 善宰啊，快回来吧

19. 求你先出道，谈恋爱也好，结婚也好，我们都接受，只要你出道

20. 没有善宰就没有Eclipse啊

21. 即使谈恋爱我也能接受

22. 谈恋爱也好、结婚也好，我都没关系，我什么都不会再说了

23. 只要你不死，其他一切都没关系，求你回来吧

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