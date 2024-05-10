【K社韓國小百科】《淚之女王》也在用！360度還原真實場景，韓CJ聯手三星打造亞洲先驅「未來向」虛擬攝影棚

由金秀賢、金智媛等主演的《淚之女王》近日公開特別篇，其中關於後製的部份讓很多人大開眼界，原來棚拍也能打造出與戶外別無二致的效果，比CG更加真實！

《淚之女王》製作費高達560億韓元，除了遠赴德國的「出差費」，後製方面的投入也不可小覷。 根據特別篇，劇中金秀賢雨夜驅車追逐朴成焄的一幕是在虛擬攝影棚（Virtual Studio）拍攝，後方車輛、左右移動背景皆為LED屏幕，現場噴水以打造下雨效果，車輛轉向則是通過底部機械實現。 驚心動魄的追車戲就是這樣誕生，完美避免了公路實拍的危險。



另一場戲中，洪海仁（金智媛 飾）因病進入暴雪森林，被喚醒後一秒回到室內。 很多人以為轉換效果是通過綠幕和CG實現，其實是在片場使用LED墻即時呈現場景變化。



虛擬攝影棚從2019年《星際大戰：曼達洛人》開始受到關註，在海外已獲得越來越廣泛應用。虛擬攝影棚採用多個LED屏幕佈滿天花板、墻壁、地板等整個空間，使用提前拍攝或電腦生成的素材，幾乎能夠完美替代現場實拍，不僅節省整個劇組前往取景地的時間和費用，亦能真實呈現難以實際搭建的奇幻場景，因此在影視行業日益受到青睞。

2022年，韓國頭號娛樂媒體公司CJ ENM與三星電子合作在京畿道坡州市搭建了韓國最大規模的虛擬製片舞台（Virtual Production Stage），擁有兩面領先全球的Micro LED屏幕墻「The Wall」，其中一個長20米、高3.6米一字型，另一個長20米、高7.3米採弧面結構，在韓國國內規模首屈一指，可勝任360度全景拍攝。





CJ ENM虛擬製片舞台製作人安喜秀（音）表示，虛擬製片舞台能節省5%至10%成本、降低外部攝影的變數，為演員提供更友善的拍攝環境，實現車窗倒映等CG難以達到的效果，最重要是前期和後期製作同時進行，令所有工作人員能看到同一場景，真正實現了「邊看邊拍」。據安PD透露，《淚之女王》中的森林及雪景即是以AI在短時間內生成，極大節省人力，亦為演員表演提供便利。



2年來，CJ ENM虛擬製片舞台已拍攝MAMA頒獎禮、《Street Woman Fighter 2》（街頭女戰士2）、《Queendom Puzzle》等50多部作品，今年僅截至3月已拍攝10部，未來價值更加值得期待。



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