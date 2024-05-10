【K社韩国小百科】《泪之女王》也在用！360度还原真实场景，韩CJ联手三星打造亚洲先驱「未来向」虚拟摄影棚

由金秀贤、金智媛等主演的《泪之女王》近日公开特别篇，其中关於后制的部份让很多人大开眼界，原来棚拍也能打造出与户外别无二致的效果，比CG更加真实！

《泪之女王》制作费高达560亿韩元，除了远赴德国的「出差费」，后制方面的投入也不可小觑。 根据特别篇，剧中金秀贤雨夜驱车追逐朴成焄的一幕是在虚拟摄影棚（Virtual Studio）拍摄，后方车辆、左右移动背景皆为LED屏幕，现场喷水以打造下雨效果，车辆转向则是通过底部机械实现。 惊心动魄的追车戏就是这样诞生，完美避免了公路实拍的危险。



另一场戏中，洪海仁（金智媛 饰）因病进入暴雪森林，被唤醒后一秒回到室内。 很多人以为转换效果是通过绿幕和CG实现，其实是在片场使用LED墙即时呈现场景变化。



虚拟摄影棚从2019年《星际大战：曼达洛人》开始受到关注，在海外已获得越来越广泛应用。虚拟摄影棚采用多个LED屏幕布满天花板、墙壁、地板等整个空间，使用提前拍摄或电脑生成的素材，几乎能够完美替代现场实拍，不仅节省整个剧组前往取景地的时间和费用，亦能真实呈现难以实际搭建的奇幻场景，因此在影视行业日益受到青睐。

2022年，韩国头号娱乐媒体公司CJ ENM与三星电子合作在京畿道坡州市搭建了韩国最大规模的虚拟制片舞台（Virtual Production Stage），拥有两面领先全球的Micro LED屏幕墙「The Wall」，其中一个长20米、高3.6米一字型，另一个长20米、高7.3米采弧面结构，在韩国国内规模首屈一指，可胜任360度全景拍摄。





CJ ENM虚拟制片舞台制作人安喜秀（音）表示，虚拟制片舞台能节省5%至10%成本、降低外部摄影的变数，为演员提供更友善的拍摄环境，实现车窗倒映等CG难以达到的效果，最重要是前期和后期制作同时进行，令所有工作人员能看到同一场景，真正实现了「边看边拍」。据安PD透露，《泪之女王》中的森林及雪景即是以AI在短时间内生成，极大节省人力，亦为演员表演提供便利。



2年来，CJ ENM虚拟制片舞台已拍摄MAMA颁奖礼、《Street Woman Fighter 2》（街头女战士2）、《Queendom Puzzle》等50多部作品，今年仅截至3月已拍摄10部，未来价值更加值得期待。



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