【韩网热门】完全不用担心边佑锡无法适应综艺节目的理由！网友：光是这张脸就足够有趣，我自己会笑

边佑锡凭藉《背著善宰跑》人气和知名度水涨船高，出演了《Running Man》和《刘QUIZ ON THE BLOCK》两大综艺节目。

作为新晋大势，他的一举一动另无数粉丝和网友牵挂。 theqoo上有网友以「不用担心边佑锡无法适应综艺节目」的内容，原作者表示看过边佑锡出演过洪锡天的《宝石盒子》之后如同打了疫苗，边佑锡在节目中展现了强大的综艺感，拥抱、贴脸、牵手，非常放得开。



韩国网友评论：

1. 这张脸够有趣的了，其他没关系

2. 综艺没什么大不了的，嘉宾尽力就好

3. 只要看到这张脸就已经觉得足够有趣了

4. 只要看到他这张脸我就心满意足了

5. 站在那里就好

6. 看他之前的《Running Man》还蛮有趣的

7. 他是不是和朱宇宰一起上过网综，很搞笑啊，空中波综艺也肯定没关系

8. 性格这么好，怎么可能无趣

9. 光是拍边佑锡走路1小时都会非常有趣

10. 最佳笑星

11. 你什么都不做也没关系，我自己会笑的

12. 脸蛋准备完毕，big笑容有保障，我的颧骨升天有保障

13. 《宝石盒子》是我入坑边佑锡的影片，让我对他本人产生了兴趣

14. 这脸足够有趣了，其他的不重要了吧，他光是盯著youtube直播画面看一个小时都算是asmr了

15. 只要看到他我就会笑，其他一切都无所谓

16. 颜值、身材，这还不够有趣吗？

17. 他的存在就足够有趣了

18. 他光是呼吸我都觉得超有趣

19. 没人看过《MR. CHU》吗，超搞笑

20. 不需要担心，我很会笑的

21. 你只需要呼吸就行了，笑，我可以自己完成

22. 感觉他有一点点想要搞笑的野心

23. 他很会迎合身边人，这就已经成功了一半

24. 反正节目也不是因为他有趣才找他的，别担心了

原文：https://theqoo.net/square/3220773967

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