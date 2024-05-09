大虐預警！朴寶劍&秀智&湯唯&鄭有美&崔宇植新片《Wonder Land》正式預告公開，6/5韓國上映！

電影《Wonder Land》中文譯名《夢境》，講述未來人類研發出名為「Wonderland」的視訊通話服務，用人工智能還原死去的人，讓人們能與思念的人重逢。

預告以湯唯飾演的考古學家白莉開場：「你是說，我不知道我已經死了？」 白莉為了不讓女兒發現自己去世而訂購服務，正仁（秀智 飾）則通過服務於長期昏迷的男友泰柱（朴寶劍 飾）通話，假裝對方一直在太空工作。

「Wonderland」由首席策劃人海利（鄭有美 飾）與新人策劃人賢秀（崔宇植 飾）悉心運營，他們認為這項服務延續了委託人的寶貴回憶、會為委託人帶去幸福。 海利從小就與人工智能父母交流，賢秀則在服務中發現意外的秘密。



隨著時間推移，白莉女兒希望媽媽回來，正仁的忍耐也逐漸耗光，但「Wonderland」中的人只能說「我回不去啊」。 某一天，昏迷的泰柱奇跡般醒來，正仁卻對他感到陌生。



「Wonderland」模擬係統似乎發生問題，白莉驅車駛入沙墻、通訊出現錯誤。 海利：「信以為真的東西突然變成假的，只需要一瞬間。」



《Wonderland》由《晚秋》導演金泰勇執導，2020年4月開拍、2021年5月殺青，等了3年終於宣佈將於2024年6月5日在韓國上映。



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