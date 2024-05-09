嗑瘋了！《背著善宰跑》邊佑錫&金惠奫花絮甜過正片「羽絨服裡抱抱&長時間安慰哭泣」，韓網友許願：高尺巨蛋辦婚禮！

《背著善宰跑》本週播出第9、10集並釋出花絮，拍吻戲的幕後過程令劇迷大呼心動！兩位演員不僅劇中cp感超強、鏡頭外也甜到每一個奈米單位，韓國網友的留言更是精彩紛呈~

*以下內容涉及第9、10集關鍵內容！



第9集結尾MT吻戲，邊佑錫和金惠奫設計如何讓動作看起來自然美觀，一開始找不好角度導致金惠奫鼻子嘴巴被壓歪，邊佑錫卻表示剛好是他的取向，讓原本略感尷尬的金惠奫笑到不行。



從銅像上掉落的戲份，因為金惠奫要一直彎著脖子，拍完後邊佑錫不斷幫她按摩後頸：



第10集酒館戲，小素頂著垃圾桶跑出去、善宰立即跟上，鏡頭外兩位演員居然是跑出來一起偷吃零食XD被花絮攝像機發現後金惠奫立即甩鍋：「是歐巴先打開（零食袋）拉鏈的！」



最經典是10集結尾在小巷確認心意，也許是因為冬天拍夏天戲，兩位主演幾乎一直貼在一起，金惠奫還自稱是「暖暖包」。 金惠奫把手伸進邊佑錫大衣，邊佑錫就很自然將她擁進懷裡、不斷撫摸後背和肩膀，其實不僅是為了取暖，這場戲金惠奫要給出很強的情緒、流了很多眼淚，邊佑錫就一直抱著她給予安慰。



不僅這些，還有拍攝間隙時邊佑錫故意把水盆舉高、看金惠奫跳起來夠不到的模樣，說金惠奫像大眼睛貓咪... 每一集的互動含糖量都超高！



韓網友紛紛被甜到頭暈，影片下方的留言超級精彩：

「金惠奫邊佑錫拍《我結》吧，請邊佑錫一直喜歡金惠奫」（4842讚）

「這程度的話，必須小素和善宰結婚、邊佑錫和金惠奫公開戀愛、 在高尺巨蛋辦婚禮才行，這是全國民推進的羅曼史」（4062讚）

「每次都覺得，看到他們的愛情後覺得我的愛情就像狗糧」（7710讚）

「今年百想有李到晛的『智妍啊謝謝妳』，希望明年百想看到邊佑錫說『惠奫啊我愛妳』，噢耶」（4398讚）

「每次邊佑錫真心覺得金惠奫可愛時，我的嘴角就跑到天上...」（5517讚）

「又按摩脖子、又說她可愛、又說是自己的取向，還給她擦臉頰、說『wuli惠奫』，如果不交往才更有問題啊佑錫啊 ᅮᅮ超讓女生誤會的 ᅮᅮ」（1205讚）

「我不需要鬧鐘就爬起來看花絮了，第一次知道自己是這樣的狠人」（2499讚）





▽tvN爆甜9集花絮：



▽10集花絮：



▽此外，《背著善宰跑》每週一二更新，香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺同日追看！



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