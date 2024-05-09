大虐预警！朴宝剑&秀智&汤唯&郑有美&崔宇植新片《Wonder Land》正式预告公开，6/5韩国上映！

电影《Wonder Land》中文译名《梦境》，讲述未来人类研发出名为「Wonderland」的视讯通话服务，用人工智能还原死去的人，让人们能与思念的人重逢。

预告以汤唯饰演的考古学家白莉开场：「你是说，我不知道我已经死了？」 白莉为了不让女儿发现自己去世而订购服务，正仁（秀智 饰）则通过服务於长期昏迷的男友泰柱（朴宝剑 饰）通话，假装对方一直在太空工作。

「Wonderland」由首席策划人海利（郑有美 饰）与新人策划人贤秀（崔宇植 饰）悉心运营，他们认为这项服务延续了委托人的宝贵回忆、会为委托人带去幸福。 海利从小就与人工智能父母交流，贤秀则在服务中发现意外的秘密。



随著时间推移，白莉女儿希望妈妈回来，正仁的忍耐也逐渐耗光，但「Wonderland」中的人只能说「我回不去啊」。 某一天，昏迷的泰柱奇迹般醒来，正仁却对他感到陌生。



「Wonderland」模拟系统似乎发生问题，白莉驱车驶入沙墙、通讯出现错误。 海利：「信以为真的东西突然变成假的，只需要一瞬间。」



《Wonderland》由《晚秋》导演金泰勇执导，2020年4月开拍、2021年5月杀青，等了3年终於宣布将於2024年6月5日在韩国上映。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻