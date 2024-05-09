嗑疯了！《背著善宰跑》边佑锡&金惠奫花絮甜过正片「羽绒服里抱抱&长时间安慰哭泣」，韩网友许愿：高尺巨蛋办婚礼！

《背著善宰跑》本周播出第9、10集并释出花絮，拍吻戏的幕后过程令剧迷大呼心动！两位演员不仅剧中cp感超强、镜头外也甜到每一个奈米单位，韩国网友的留言更是精彩纷呈~

*以下内容涉及第9、10集关键内容！



第9集结尾MT吻戏，边佑锡和金惠奫设计如何让动作看起来自然美观，一开始找不好角度导致金惠奫鼻子嘴巴被压歪，边佑锡却表示刚好是他的取向，让原本略感尴尬的金惠奫笑到不行。



从铜像上掉落的戏份，因为金惠奫要一直弯著脖子，拍完后边佑锡不断帮她按摩后颈：



第10集酒馆戏，小素顶著垃圾桶跑出去、善宰立即跟上，镜头外两位演员居然是跑出来一起偷吃零食XD被花絮摄像机发现后金惠奫立即甩锅：「是欧巴先打开（零食袋）拉链的！」



最经典是10集结尾在小巷确认心意，也许是因为冬天拍夏天戏，两位主演几乎一直贴在一起，金惠奫还自称是「暖暖包」。 金惠奫把手伸进边佑锡大衣，边佑锡就很自然将她拥进怀里、不断抚摸后背和肩膀，其实不仅是为了取暖，这场戏金惠奫要给出很强的情绪、流了很多眼泪，边佑锡就一直抱著她给予安慰。



不仅这些，还有拍摄间隙时边佑锡故意把水盆举高、看金惠奫跳起来够不到的模样，说金惠奫像大眼睛猫咪... 每一集的互动含糖量都超高！



韩网友纷纷被甜到头晕，影片下方的留言超级精彩：

「金惠奫边佑锡拍《我结》吧，请边佑锡一直喜欢金惠奫」（4842赞）

「这程度的话，必须小素和善宰结婚、边佑锡和金惠奫公开恋爱、 在高尺巨蛋办婚礼才行，这是全国民推进的罗曼史」（4062赞）

「每次都觉得，看到他们的爱情后觉得我的爱情就像狗粮」（7710赞）

「今年百想有李到晛的『智妍啊谢谢你』，希望明年百想看到边佑锡说『惠奫啊我爱你』，噢耶」（4398赞）

「每次边佑锡真心觉得金惠奫可爱时，我的嘴角就跑到天上...」（5517赞）

「又按摩脖子、又说她可爱、又说是自己的取向，还给她擦脸颊、说『wuli惠奫』，如果不交往才更有问题啊佑锡啊 ᅮᅮ超让女生误会的 ᅮᅮ」（1205赞）

「我不需要闹钟就爬起来看花絮了，第一次知道自己是这样的狠人」（2499赞）





▽tvN爆甜9集花絮：



▽10集花絮：



▽此外，《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看！



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