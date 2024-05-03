「強烈譴責JYPE&新綜藝預告」臺灣ONCE硬起來！送卡車抗議子瑜遭傷害

近日，TWICE隊長志效主持之網路綜藝使用了「道歉梗」，由於畫面和隊友子瑜過去為國籍道歉如出一轍，引發臺灣ONCE不滿浪潮，很快便有人組織卡車前往TWICE經紀公司JYP娛樂（JYPE）抗議。

志效節目使用了道歉梗，馬上讓臺灣ONCE想起子瑜8年前為國籍道歉一事，該影片下方湧入許多臺灣人用中文或韓文留言，強烈希望製作單位ootb STUDIO與未能好好審查的JYPE能下架影片並道歉，不過ootb STUDIO僅是修改影片內容，並且「短暫道歉」（道歉留言已消失），而JYPE隻字未回應，僅是將轉發至X（原Twitter）的貼文刪除。同時，許多人發現子瑜8年前道歉影片還掛在JYPE官方頻道上，狂轟JYPE用意何在。

*先前報導：‎TWICE志效新節目用「道歉梗」，台灣ONCE秒聯想8年前子瑜道歉事件狂轟‎



以上事件29日爆發，隔日臺灣ONCE便在Dcard及PTT論壇動員集資示威卡車，卡車昨（2）日已送達JYPE大樓前，訴求便是希望JYPE能對傷害子瑜的綜藝內容道歉，並且向子瑜傳達臺灣ONCE對她全力支持。此輛卡車據悉是第一輛由台灣人集資所發出的卡車。由於昨日的抗議並未獲得回應，集資團隊今（3）日再動員一輛，試圖以更強烈的語氣希望JYPE下架子瑜當年道歉的影片。X、Threads等社群軟體同時間以「#TZUYU_DESERVES_BETTER」與「#TaiwanFansProtectTzuyu」兩個tag在網路上串聯抗議。



另外，女兒是ONCE、本身和子瑜也有交情的臺灣資深藝人陶晶瑩，30日也在廣播電台上為子瑜抱不平，不僅譴責綜藝內容也質疑子瑜遭到冷凍，人氣與得到的工作不成正比。



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