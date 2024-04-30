画面太美好！《Wonderland》秀智大晒与朴宝剑贴脸照，网喊「化学反应好棒」、「脸蛋礼物套装」

由秀智与朴宝剑主演的科幻爱情片《Wonderland》即将上映，今（30）日上午释出了几张情侣剧照便让网友期待不已，秀智在个人IG发出和朴宝剑的合照更让网友疯狂。

*先前报导：《Wonderland》公开双人剧照！朴宝剑&秀智同框对观众的眼睛太友好了



秀智简单写下「泰柱和正仁」，是朴宝剑和自己在《Wonderland》的角色名字，两人饰演情侣，照片中的他们脸贴脸相当甜蜜，贴文已破百万爱心，涌入许多网友赞叹两人化学反应相当好。Theqoo论坛相关讨论文，同样涌入多名网友赞许，留言如「大韩民国最喜欢的脸蛋礼物套装」、「疯了这个疯了」、「晕」、「化学反应很好，看到这个就想看电影了」、「宣传做得很好」……等等，甚至有人说过去看两人一同主持百想觉得不搭，但贴脸照「太搭了一看吓一跳」，也有人敲碗两人演电视剧，因为电影太短了。



秀智从2016年第52届百想艺术大赏便开始担任主持人，下周5月7日将举行的2024第60届百想主持阵容也有她，将连续主持9年，而这9年包括今年在内，朴宝剑将和她搭档第6次，申东烨、秀智与朴宝剑三人主持组合俨然成为百想招牌。‎2019年传出秀智与朴宝剑将接演《Wonderland》当情侣时便引发一票网友期待，如今等了要5年终於能见到成品，更是令人兴奋。



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