【多圖】人氣劇《淚之女王》舉行終映宴！金秀賢＆金智媛都出席，紛紛展示臉頰愛心、眼淚手勢！

27日下午，《淚之女王》在首爾永登浦區汝矣島A餐廳舉行終映宴，主要演員都出席活動，終於看到他們再次合體，一起來看看當天的照片吧～！

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▼金秀賢



▼金智媛



▼朴成焄



▼郭東延



▼金度賢



▼普美



▼金正蘭



▼李美淑



▼文太裕



▼羅映姬



▼張允柱



▼金姝怜



上月9日以5.9%的收視率出發的《淚之女王》僅播出14集就創下21.6%的收率，備受觀眾喜愛，與創下歷代tvN電視劇最高收視率的《愛的迫降》21.7%僅相差0.1%。今晚即將播出大結局，有望再次創高收視。

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