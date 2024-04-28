【多圖】人氣劇《淚之女王》舉行終映宴！金秀賢＆金智媛都出席，紛紛展示臉頰愛心、眼淚手勢！

金秀賢＆金智媛（封面圖源：TVDaily）
27日下午，《淚之女王》在首爾永登浦區汝矣島A餐廳舉行終映宴，主要演員都出席活動，終於看到他們再次合體，一起來看看當天的照片吧～！
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▼金秀賢
金秀賢（圖源：TVDaily）金秀賢（圖源：TVDaily）金秀賢（圖源：TVDaily）金秀賢（圖源：TVDaily）
▼金智媛
金智媛（圖源：TVDaily）金智媛（圖源：TVDaily）金智媛（圖源：TVDaily）金智媛（圖源：TVDaily）
▼朴成焄
朴成焄（圖源：TVdaily）朴成焄（圖源：TVdaily）
▼郭東延
郭東延（圖源：TVDaily）郭東延（圖源：TVDaily）
▼金度賢
金度賢（圖源：TVDaily）
▼普美
普美（圖源：TVDaily）
▼金正蘭
金正蘭（圖源：TVDaily）
▼李美淑
李美淑（圖源：TVDaily）
▼文太裕
文太裕（圖源：TVDaily）
▼羅映姬
羅映姬（圖源：TVDaily）
▼張允柱
張允柱（圖源：TVDaily）
▼金姝怜
金姝怜（圖源：TVDaily）
上月9日以5.9%的收視率出發的《淚之女王》僅播出14集就創下21.6%的收率，備受觀眾喜愛，與創下歷代tvN電視劇最高收視率的《愛的迫降》21.7%僅相差0.1%。今晚即將播出大結局，有望再次創高收視。
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