好久不見！《爸爸！我們去哪裡？》成東鎰女兒成彬「暴風成長」近況公開，網友驚嘆：「長這麼大了？」

成東鎰的妻子朴慶惠近日通過自己的 IG 公開女兒成彬參加舞蹈比賽的照片。
公開的照片中，成彬身穿華麗的舞蹈服裝擺著姿勢，高個子和驚人的比例，吸引大家的視線。成彬暴風成長的樣子，讓網友紛紛表示：「嗚哇 好神奇」、「不是...什麼時候胳膊和腿都長那麼長了」、「什麼時候長這麼大了」、「天啊...這麼快就長高了」、「好帥氣啊 彬啊」、「那時那個孩子？長這麼大了？」、「別人家的孩子怎麼這麼快就長大了」、「哇 真的長大了好多啊！嗚嗚嗚現在還在看彬的動圖」等等。
據悉，今年滿16歲的成彬，在進入高中後開始學習舞蹈。成東鎰在2021年7月播出的《對話的喜悅3》中表示：「（成彬）最近迷上了芭蕾，現在正在認真學習。雖然跳得還不好，但我說『如果喜歡的話，那就繼續跳吧』。」滿17歲的成俊則以優異的成績考入仁川科學高中。
而成東鎰在2003年與妻子朴慶惠結婚，膝下有兒子成俊、女兒成彬和小兒子成律。他在曾帶著成俊和成彬出演《爸爸！我們去哪裡？》，成俊從小學性格穩重，但成彬調皮活潑，兩兄妹以各自不同的魅力，受到觀眾們的喜愛。
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