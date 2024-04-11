好久不见！《爸爸！我们去哪里？》成东镒女儿成彬「暴风成长」近况公开，网友惊叹：「长这么大了？」

成东镒的妻子朴庆惠近日通过自己的 IG 公开女儿成彬参加舞蹈比赛的照片。
公开的照片中，成彬身穿华丽的舞蹈服装摆著姿势，高个子和惊人的比例，吸引大家的视线。成彬暴风成长的样子，让网友纷纷表示：「呜哇 好神奇」、「不是...什么时候胳膊和腿都长那么长了」、「什么时候长这么大了」、「天啊...这么快就长高了」、「好帅气啊 彬啊」、「那时那个孩子？长这么大了？」、「别人家的孩子怎么这么快就长大了」、「哇 真的长大了好多啊！呜呜呜现在还在看彬的动图」等等。
据悉，今年满16岁的成彬，在进入高中后开始学习舞蹈。成东镒在2021年7月播出的《对话的喜悦3》中表示：「（成彬）最近迷上了芭蕾，现在正在认真学习。虽然跳得还不好，但我说『如果喜欢的话，那就继续跳吧』。」满17岁的成俊则以优异的成绩考入仁川科学高中。
而成东镒在2003年与妻子朴庆惠结婚，膝下有儿子成俊、女儿成彬和小儿子成律。他在曾带著成俊和成彬出演《爸爸！我们去哪里？》，成俊从小学性格稳重，但成彬调皮活泼，两兄妹以各自不同的魅力，受到观众们的喜爱。
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