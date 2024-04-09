【韓網熱帖】YG現任職員總結的優缺點（當下最大問題）

原貼標題：「只要一個人放手就明顯能運營得更好」

優點

- 提供午餐和晚餐

- 健身房、淋浴間等便利設施和運動設施

- 報銷加班餐費和計程車費（幾乎沒有不讓用的氛圍或被駁回的情況）

- 與其他娛樂公司相比，（專輯）發售較少，工作和生活平衡比較好

- 同事都年紀相仿，感興趣的事也差不多

- 代理、 課長比較少，普通職員也能體驗很多種業務

缺點

- 缺乏sense卻堅持按照自己想法進行的決策者

- 在工作方面沒有ddl概念的決策者

- 對短影音剪輯等瑣碎事務進行過度參與和干涉的決策者

- 無法也無人對這樣的決策者進行勸說的公司環境

- 托這樣的決策者的福，別說嘗試新事物，就連反映市場趨勢都很難

- 家庭手工業式的歌曲購買和製作

- 與其他娛樂公司相比，獎金非常低



韓國網友評論：

1. 缺點就是那個人kkk

2. 「工作生活平衡」在職員立場確實是優點kk

3. 很好笑但笑不出來kkk

4. 代理和課長較少的意思就是沒有中層管理者，都是老人啊 ᅲ

5. 因為那個人的干涉才導致工作遲緩，說到底優點和缺點都是來自那個人耶

6. BIGBANG時期還有朋友說（累得）要死於是辭職了，現在竟然變成工作生活平衡的公司了

7. 一起工作過的朋友說那間公司是決策者稱王，同層級什麼的都沒用，就是王...

8. 跟我在YG上班的朋友講的一模一樣kkk

9. 我朋友在YG做過，真的，梁鉉錫一句話就能毀掉專輯設計kk

10. 難怪娛樂業界最重要的創意力和新鮮感一點都沒有

11. 缺點寫三個字就夠了

12. 體驗各種業務真的是優點嗎？不是把職員一個人當十個人用的意思嗎ᅲᅲᅲᅲ

13. 中層職員充裕才能維持穩定運轉，沒有的意思是都離職了吧，這就是新人職員的未來吧

14. 這環境最適合積累一定經營後跳槽kkk

15. BLACKPINK也是因為以Teddy為主製作，如果是梁鉉錫干涉不會這麼紅

16. BABYMONSTER是把有實力的孩子們推回過去ᅲᅲ

17. 沒了Teddy就是普通中小企業，不，現在的中小企業都比YG懂趨勢

出處：https://theqoo.net/hot/3175533652

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