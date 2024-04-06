鄭敬淏❤秀英相戀12年仍甜蜜！同遊澳大利亞放閃宣言：「所有事都無條件要在一起」

《機智醫生生活》五位主演近日做客羅PD網綜，鄭敬淏提到最近和女友秀英一起去了澳大利亞，不經意間放閃最為致命啊~XD

鄭敬淏和金大明最先來到羅PD工作室，帶來的食物鋪滿半張桌。 羅PD發現鄭敬淏鼻子曬黑了，鄭敬淏說最近去了一趟澳洲：「和秀英一起。 」



羅PD感慨他們在一起10年感情還是那麼好，鄭敬淏立即糾正是12年，很理所當然地解釋道：「因為我們沒有什麼不是一起的... 從來沒有獨自做過什麼事，對方是無條件要在一起的人。 」羅PD打趣說以為他整天都跟金大明在一起，金大明笑道「我是第二」。



鄭敬淏和少女時代成員秀英是中央大學畢業的學長學妹，2012年通過同一間教會結識並相戀，今年已經是愛情長跑第12年。 兩人2014年認愛後一直很低調，幾乎沒有公開合照或同框，只偶爾在節目裡提到彼此，以及被粉絲偶遇一起穿情侶裝看音樂會。



Choi Sooyoung and Jung Kyungho watched Mido and Kyuhyung's play 'Sweeney Todd' together!



LOOK AT THEIR MATCHY OUTFITS pic.twitter.com/6l9oyow3Ty — kath (@kdramatreats) February 19, 2023

nothing but a bf supporting his gf fangirling



LADIES TAKE NOTE pic.twitter.com/svGVxHPnVY — aaaaa (@jungstar31) June 18, 2023

鄭敬淏曾表示公開戀愛的好處是不需在意旁人眼光、可以大大方方走在一起，秀英也在去年拍電視劇《陌生人》時透露鄭敬淏每天都會傳訊息給她分享收視率，十分貼心。至於結婚計劃，鄭敬淏透露「雖然沒有討論過、時間到了自然會結」，秀英則表示「如果有好消息會最先告訴記者們」。





▽《機智醫生生活》主演曹政奭、鄭敬淏、金大明、田美都做客羅PD網綜：



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