郑敬淏❤秀英相恋12年仍甜蜜！同游澳大利亚放闪宣言：「所有事都无条件要在一起」

《机智医生生活》五位主演近日做客罗PD网综,郑敬淏提到最近和女友秀英一起去了澳大利亚,不经意间放闪最为致命啊~XD

郑敬淏和金大明最先来到罗PD工作室,带来的食物铺满半张桌。 罗PD发现郑敬淏鼻子晒黑了,郑敬淏说最近去了一趟澳洲:「和秀英一起。 」



罗PD感慨他们在一起10年感情还是那么好,郑敬淏立即纠正是12年,很理所当然地解释道:「因为我们没有什么不是一起的... 从来没有独自做过什么事,对方是无条件要在一起的人。 」罗PD打趣说以为他整天都跟金大明在一起,金大明笑道「我是第二」。



郑敬淏和少女时代成员秀英是中央大学毕业的学长学妹,2012年通过同一间教会结识并相恋,今年已经是爱情长跑第12年。 两人2014年认爱后一直很低调,几乎没有公开合照或同框,只偶尔在节目里提到彼此,以及被粉丝偶遇一起穿情侣装看音乐会。



Choi Sooyoung and Jung Kyungho watched Mido and Kyuhyung's play 'Sweeney Todd' together!



LOOK AT THEIR MATCHY OUTFITS pic.twitter.com/6l9oyow3Ty