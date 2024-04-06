郑敬淏❤秀英相恋12年仍甜蜜！同游澳大利亚放闪宣言：「所有事都无条件要在一起」

《机智医生生活》五位主演近日做客罗PD网综，郑敬淏提到最近和女友秀英一起去了澳大利亚，不经意间放闪最为致命啊~XD

郑敬淏和金大明最先来到罗PD工作室，带来的食物铺满半张桌。 罗PD发现郑敬淏鼻子晒黑了，郑敬淏说最近去了一趟澳洲：「和秀英一起。 」



罗PD感慨他们在一起10年感情还是那么好，郑敬淏立即纠正是12年，很理所当然地解释道：「因为我们没有什么不是一起的... 从来没有独自做过什么事，对方是无条件要在一起的人。 」罗PD打趣说以为他整天都跟金大明在一起，金大明笑道「我是第二」。



郑敬淏和少女时代成员秀英是中央大学毕业的学长学妹，2012年通过同一间教会结识并相恋，今年已经是爱情长跑第12年。 两人2014年认爱后一直很低调，几乎没有公开合照或同框，只偶尔在节目里提到彼此，以及被粉丝偶遇一起穿情侣装看音乐会。



Choi Sooyoung and Jung Kyungho watched Mido and Kyuhyung's play 'Sweeney Todd' together!



LOOK AT THEIR MATCHY OUTFITS pic.twitter.com/6l9oyow3Ty — kath (@kdramatreats) February 19, 2023

nothing but a bf supporting his gf fangirling



LADIES TAKE NOTE pic.twitter.com/svGVxHPnVY — aaaaa (@jungstar31) June 18, 2023

郑敬淏曾表示公开恋爱的好处是不需在意旁人眼光、可以大大方方走在一起，秀英也在去年拍电视剧《陌生人》时透露郑敬淏每天都会传讯息给她分享收视率，十分贴心。至於结婚计划，郑敬淏透露「虽然没有讨论过、时间到了自然会结」，秀英则表示「如果有好消息会最先告诉记者们」。





▽《机智医生生活》主演曹政奭、郑敬淏、金大明、田美都做客罗PD网综：



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