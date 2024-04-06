《淚之女王》EP.9搶先看：賢祐照顧海仁超溫柔，獨留Queens集團開戰尹殷盛！後半部劇情更精彩

《淚之女王》今晚即將更新第9集，屋哩海仁在龍頭里養病，賢祐對愛妻溫柔照顧、獨自奪回屬於她的一切！

《淚之女王》女主一家被尹殷盛母子趕出Queens集團，窘迫躲到女婿白賢祐鄉下老家。 海仁患病正是需要靜養的時候，尹殷盛的篡位行為徹底激怒了賢祐。









賢祐早就覺察到尹殷盛有問題，亦從不掩飾對他的反感，如今對方當上會長，獨自留在Queens的賢祐轉變態度，表面畢恭畢敬、實則等待時機扭轉局勢。 尹殷盛也看出賢祐的變化，兩人不動聲色針鋒相對，社內氣氛更加緊張。





提前公開的片段中，賢祐清晨上班前躡手躡腳來到海仁房間，為她拉窗簾、蓋被子、檢查額溫，確認無恙才悄悄離開。 果然像預告裡說的，這個男人是為了愛海仁而生的吧！



原本面臨破裂的世紀夫妻能否修復感情，尹殷盛與母親會否爆發矛盾、對秀哲動心的多慧會否反水，洪家如何適應鄉村生活、又將如何奪回會長地位？《淚之女王》劇情過半，好戲才正要開始！

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