《泪之女王》EP.9抢先看：贤佑照顾海仁超温柔，独留Queens集团开战尹殷盛！后半部剧情更精彩

《泪之女王》今晚即将更新第9集，屋哩海仁在龙头里养病，贤佑对爱妻温柔照顾、独自夺回属於她的一切！

《泪之女王》女主一家被尹殷盛母子赶出Queens集团，窘迫躲到女婿白贤佑乡下老家。 海仁患病正是需要静养的时候，尹殷盛的篡位行为彻底激怒了贤佑。









贤佑早就觉察到尹殷盛有问题，亦从不掩饰对他的反感，如今对方当上会长，独自留在Queens的贤佑转变态度，表面毕恭毕敬、实则等待时机扭转局势。 尹殷盛也看出贤佑的变化，两人不动声色针锋相对，社内气氛更加紧张。





提前公开的片段中，贤佑清晨上班前蹑手蹑脚来到海仁房间，为她拉窗帘、盖被子、检查额温，确认无恙才悄悄离开。 果然像预告里说的，这个男人是为了爱海仁而生的吧！



原本面临破裂的世纪夫妻能否修复感情，尹殷盛与母亲会否爆发矛盾、对秀哲动心的多慧会否反水，洪家如何适应乡村生活、又将如何夺回会长地位？《泪之女王》剧情过半，好戏才正要开始！

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