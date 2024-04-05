《酒鬼都市女人們》「韓智妍」韓善伙與KEYEAST續約，今年將帶來新作《陪玩的女人》

韓國知名經紀公司KEYEAST先前雖有當紅演員人氣演員文佳煐不續約消息，不過也有演員與其續約，是飾演《酒鬼都市女人們》「韓智妍」的韓善伙。

KEYEAST 3日宣布與每次有新作品都能受到好評的韓善伙續約，會續約是基於「對彼此的無現信任和尊重」，未來也會作為堅實的伙伴，全力支持韓善伙各項活動。



韓善伙最早是在2020年3月與KEYEAST簽訂專屬合約，而在2014年就和KEYEAST有過緣分，出演了旗下子公司Contents K製作的電視劇《神的禮物－14天》，也是從那時起開始演員活動。後來演出了《不要戀愛要結婚》、《自體發光辦公室》、《便利店新星》等作品，這兩年演出的《酒鬼都市女人們》系列成了她的代表作，飾演大智若愚的「韓智妍」一角使人烙下深刻印象。



韓善伙在電影上也有發展，不僅演商業電影《電影街》、《江陵》，還有獨立電影《窗外的冬天》與《京都來信》，去年以《絕對味覺情人》（甜蜜蜜：7510》受邀第27屆釜山國際電影節，更被提名第44屆青龍電影獎最佳女配角。



KEYEAST預告今年韓善伙將以JTBC新劇《陪玩的女人》女主角「高銀河」回歸，該劇是同名小說改編，講述洗白黑暗過往的大哥志煥，和總和孩子們玩耍的「迷你姐姐」銀河之間，充滿反轉與悸動的羅曼史。韓善伙合作演員為嚴泰九、權律，‎《語意錯誤》朴宰燦與《Cheer Up》金賢鎮也會演出。



놀아주는여자 << 봄냄새에 질식할 드라마같은데

편성밀리고밀려서 7월방영예정이라는 소식을 들음

한여름에보는 봄내음드라마라.. hmmmmmmmm pic.twitter.com/XTsIWbqZ5z — 윪무 (@yrlvssw) April 2, 2024

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