《酒鬼都市女人们》「韩智妍」韩善伙与KEYEAST续约，今年将带来新作《陪玩的女人》

韩国知名经纪公司KEYEAST先前虽有当红演员人气演员文佳煐不续约消息，不过也有演员与其续约，是饰演《酒鬼都市女人们》「韩智妍」的韩善伙。

KEYEAST 3日宣布与每次有新作品都能受到好评的韩善伙续约，会续约是基於「对彼此的无现信任和尊重」，未来也会作为坚实的伙伴，全力支持韩善伙各项活动。



韩善伙最早是在2020年3月与KEYEAST签订专属合约，而在2014年就和KEYEAST有过缘分，出演了旗下子公司Contents K制作的电视剧《神的礼物－14天》，也是从那时起开始演员活动。后来演出了《不要恋爱要结婚》、《自体发光办公室》、《便利店新星》等作品，这两年演出的《酒鬼都市女人们》系列成了她的代表作，饰演大智若愚的「韩智妍」一角使人烙下深刻印象。



韩善伙在电影上也有发展，不仅演商业电影《电影街》、《江陵》，还有独立电影《窗外的冬天》与《京都来信》，去年以《绝对味觉情人》（甜蜜蜜：7510》受邀第27届釜山国际电影节，更被提名第44届青龙电影奖最佳女配角。



KEYEAST预告今年韩善伙将以JTBC新剧《陪玩的女人》女主角「高银河」回归，该剧是同名小说改编，讲述洗白黑暗过往的大哥志焕，和总和孩子们玩耍的「迷你姐姐」银河之间，充满反转与悸动的罗曼史。韩善伙合作演员为严泰九、权律，‎《语意错误》朴宰灿与《Cheer Up》金贤镇也会演出。



놀아주는여자 << 봄냄새에 질식할 드라마같은데

편성밀리고밀려서 7월방영예정이라는 소식을 들음

한여름에보는 봄내음드라마라.. hmmmmmmmm pic.twitter.com/XTsIWbqZ5z — 윪무 (@yrlvssw) April 2, 2024

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