惠利IG更新近況配的BGM很有深意：無論你對我說什麼，我都照常不誤，為自己而舞！網友：終於反擊了

「柳韓戀」風波後，柳俊烈前任惠利通過IG更新近況，但網友們把注意力都集中在了背景音樂上。

日前，惠利通過IG更新了多張近況照，還附文寫道「聖水洞閒逛」，照片中她以ALL BLACK運動風LOOK亮相，演繹甜酷魅力。



惠利為相關內容所配的背景音樂吸引了大眾的關注，用的是女團KISS OF LIFE成員NATTY的SOLO歌曲《Sugarcoat》，歌詞裡寫道「 我那隨心所欲做出判斷的模樣，看起來都毫無道理吧，所以我要坦白從未露出的心意，直率大方地散發光芒，越是品嘗越是有風味，從一到十全部都，即便無法得到你的愛，但無所謂，還有我愛自己，我會脫掉所謂糖衣，無論你對我說什麼，我都照常不誤，為自己而舞」。



3月29日，「柳韓戀」的主人公韓韶禧發文狙擊惠利，稱「我不能理解的是，已經分手的前任有了新女友，到底有什麼有趣的呢？為什麼對於目的明明不是複合的短訊表現得像是充滿留戀？給分手4個月後才談的戀愛貼上『換乘戀愛』的標籤？為什麼對這件事卻又什麼話都不說？」長文一出，韓網立刻炸鍋。 不久之後，也許是抨擊太過猛烈，韓韶禧刪掉了相關文字。

結合惠利近況所配的背景音樂，不少網友都猜測這是時隔多日之後惠利的「反擊」，這段時間疑似是韓韶禧粉絲的網友不斷在惠利的IG上留下惡評，他們表示：「搞得他們分手了，你一定開心死了」、「真的好噁心」、「現在看起來是你贏了，但人生這麼長，走著瞧吧」等。

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