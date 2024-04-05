惠利IG更新近况配的BGM很有深意：无论你对我说什么，我都照常不误，为自己而舞！网友：终於反击了

「柳韩恋」风波后，柳俊烈前任惠利通过IG更新近况，但网友们把注意力都集中在了背景音乐上。

日前，惠利通过IG更新了多张近况照，还附文写道「圣水洞闲逛」，照片中她以ALL BLACK运动风LOOK亮相，演绎甜酷魅力。



惠利为相关内容所配的背景音乐吸引了大众的关注，用的是女团KISS OF LIFE成员NATTY的SOLO歌曲《Sugarcoat》，歌词里写道「 我那随心所欲做出判断的模样，看起来都毫无道理吧，所以我要坦白从未露出的心意，直率大方地散发光芒，越是品尝越是有风味，从一到十全部都，即便无法得到你的爱，但无所谓，还有我爱自己，我会脱掉所谓糖衣，无论你对我说什么，我都照常不误，为自己而舞」。



3月29日，「柳韩恋」的主人公韩韶禧发文狙击惠利，称「我不能理解的是，已经分手的前任有了新女友，到底有什么有趣的呢？为什么对於目的明明不是复合的短讯表现得像是充满留恋？给分手4个月后才谈的恋爱贴上『换乘恋爱』的标签？为什么对这件事却又什么话都不说？」长文一出，韩网立刻炸锅。 不久之后，也许是抨击太过猛烈，韩韶禧删掉了相关文字。

结合惠利近况所配的背景音乐，不少网友都猜测这是时隔多日之后惠利的「反击」，这段时间疑似是韩韶禧粉丝的网友不断在惠利的IG上留下恶评，他们表示：「搞得他们分手了，你一定开心死了」、「真的好恶心」、「现在看起来是你赢了，但人生这么长，走著瞧吧」等。

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