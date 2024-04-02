《淚之女王》遭批劇情鬆散不合理～宋仲基特別演出挨批「只為炒話題跟收視率」

《淚之女王》在最近播出的第八集請來了宋仲基特別演出劇中金智媛的離婚王牌律師，成功吸引了觀眾目光而創下高收視率以及話題討論度，但是認真看劇的人也不禁想問「這段是否太多餘」。

宋仲基在《淚之女王》第八集中華麗登場，擔任洪海仁（金智媛飾）的王牌離婚律師，也是黑手黨律師文森佐登場，從金秀賢身旁友人的一連串介紹詞，串連起所有宋仲基曾演過的經典角色，包含《財閥家的小兒子》《黑道律師文森佐》《太陽的後裔》以及《狼少年》等，劇中他提到了離婚原因的台詞，也諷刺著自己與宋慧喬的離婚過往，於是引發話題討論，也帶來高收視率16.1％的佳績。



不過這場宋仲基的特別演出，似乎沒有展現出演技魅力，反而讓劇情挨批有些多餘。另外第八集當中反派角色的逆襲也是一大重點，金智媛的爺爺，女王集團的會長洪滿台，被同居人牟瑟熙（李美淑飾）下藥後陷入昏迷，導致反派入主了整個集團，迷昏會長的這段劇情也遭批不太合理。



《淚之女王》在剛開播時也曾被批評，對於財閥集團的形象方面，描述太過粗略隨便，而第八集當中會長被下藥的橋段，也挨批真正的財閥家怎可能將所有的經營權的決定都指定給同一個人？沒有任何其他投資的退路，一人扳倒整個集團？這樣的劇情被指脫離現實太遠，相當不合理。而金智媛與金秀賢兩夫妻之間所造成的一次次誤會，也被批評太過牽強，甚至只要一句解釋就可以說開的事情，卻成為兩人的隔閡。



《淚之女王》在許多公開的留言板上也得到許多網友的負面評論，包含上述的劇情發展不太合理，甚至覺得是以演員們的演技蓋過了故事情節的粗糙，作家的功力遭到質疑。若只想要取得話題性與收視率，而不重視劇情的故事線，仍會讓觀眾們對此提出質疑。



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