《泪之女王》遭批剧情松散不合理～宋仲基特别演出挨批「只为炒话题跟收视率」

《泪之女王》在最近播出的第八集请来了宋仲基特别演出剧中金智媛的离婚王牌律师，成功吸引了观众目光而创下高收视率以及话题讨论度，但是认真看剧的人也不禁想问「这段是否太多余」。

宋仲基在《泪之女王》第八集中华丽登场，担任洪海仁（金智媛饰）的王牌离婚律师，也是黑手党律师文森佐登场，从金秀贤身旁友人的一连串介绍词，串连起所有宋仲基曾演过的经典角色，包含《财阀家的小儿子》《黑道律师文森佐》《太阳的后裔》以及《狼少年》等，剧中他提到了离婚原因的台词，也讽刺著自己与宋慧乔的离婚过往，於是引发话题讨论，也带来高收视率16.1％的佳绩。



不过这场宋仲基的特别演出，似乎没有展现出演技魅力，反而让剧情挨批有些多余。另外第八集当中反派角色的逆袭也是一大重点，金智媛的爷爷，女王集团的会长洪满台，被同居人牟瑟熙（李美淑饰）下药后陷入昏迷，导致反派入主了整个集团，迷昏会长的这段剧情也遭批不太合理。



《泪之女王》在刚开播时也曾被批评，对於财阀集团的形象方面，描述太过粗略随便，而第八集当中会长被下药的桥段，也挨批真正的财阀家怎可能将所有的经营权的决定都指定给同一个人？没有任何其他投资的退路，一人扳倒整个集团？这样的剧情被指脱离现实太远，相当不合理。而金智媛与金秀贤两夫妻之间所造成的一次次误会，也被批评太过牵强，甚至只要一句解释就可以说开的事情，却成为两人的隔阂。



《泪之女王》在许多公开的留言板上也得到许多网友的负面评论，包含上述的剧情发展不太合理，甚至觉得是以演员们的演技盖过了故事情节的粗糙，作家的功力遭到质疑。若只想要取得话题性与收视率，而不重视剧情的故事线，仍会让观众们对此提出质疑。



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