【韓網熱帖】金秀賢&金智媛Netflix畫報

《淚之女王》收視率持續攀升中，成為當下最火爆的一檔劇。

一般來說，韓劇的豪門題材設定都是 「王子配灰姑娘 」，女主嫁入豪門，天天看人臉色，連大氣都不敢出。 但在《淚之女王》中，女主洪海仁（金智媛 飾）才是那個豪門，金秀賢則成了受氣包嬌夫，兩人重新愛上對方的劇情走向看得觀眾合不攏嘴，直呼「太般配了」。 最近他們為NETFLIX拍攝了一組情侶寫真，很快就在韓網上掀起了熱烈反響。



韓國網友評論：

1. 兩人最近都在更新美貌

2. 麻煩多拍點情侶寫真吧

3. 金秀賢的臉怎麼這麼小

4. 金智媛美暈了

5. 可是怎麼看起來毫無默契感呢，造型也是各做各的

6. 毫無化學反應可言，雖然兩人又帥又美

7. 金智媛怎麼可以這麼漂亮???

8. 最近的金智媛真的美瘋了

9. 化學反應很好，但是情侶照顯得沒那麼情真意切

10. 金秀賢帥爆了，少年感、身材比例絕了

11. 顏值太般配了

12. 《淚之女王》到底講了什麼，光從片名上看根本看不懂到底是浪漫喜劇還是情感片

13. 金秀賢刷新了美貌，最近怎麼這麼帥啊

14. 一開始我覺得他倆的顏值沒有那麼般配，看完之後發現是我淺薄了，太配了

15. 金智媛完全就是海報天才

16. 求你們多拍點情侶寫真吧，無所謂是哪家雜誌，多拍點

17. 金智媛近期的氛圍感為什麼這麼強啊，哇

18. 我怎麼感覺他倆越看越像

19. 雖然金智媛一直都很美，但這次是最美的

20. 造型為什麼讓人感覺不和諧呢？造型師應該要配合雙方的氛圍感吧

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