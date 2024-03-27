【韩网热帖】金秀贤&金智媛Netflix画报

《泪之女王》收视率持续攀升中，成为当下最火爆的一档剧。

一般来说，韩剧的豪门题材设定都是 「王子配灰姑娘 」，女主嫁入豪门，天天看人脸色，连大气都不敢出。 但在《泪之女王》中，女主洪海仁（金智媛 饰）才是那个豪门，金秀贤则成了受气包娇夫，两人重新爱上对方的剧情走向看得观众合不拢嘴，直呼「太般配了」。 最近他们为NETFLIX拍摄了一组情侣写真，很快就在韩网上掀起了热烈反响。



韩国网友评论：

1. 两人最近都在更新美貌

2. 麻烦多拍点情侣写真吧

3. 金秀贤的脸怎么这么小

4. 金智媛美晕了

5. 可是怎么看起来毫无默契感呢，造型也是各做各的

6. 毫无化学反应可言，虽然两人又帅又美

7. 金智媛怎么可以这么漂亮???

8. 最近的金智媛真的美疯了

9. 化学反应很好，但是情侣照显得没那么情真意切

10. 金秀贤帅爆了，少年感、身材比例绝了

11. 颜值太般配了

12. 《泪之女王》到底讲了什么，光从片名上看根本看不懂到底是浪漫喜剧还是情感片

13. 金秀贤刷新了美貌，最近怎么这么帅啊

14. 一开始我觉得他俩的颜值没有那么般配，看完之后发现是我浅薄了，太配了

15. 金智媛完全就是海报天才

16. 求你们多拍点情侣写真吧，无所谓是哪家杂志，多拍点

17. 金智媛近期的氛围感为什么这么强啊，哇

18. 我怎么感觉他俩越看越像

19. 虽然金智媛一直都很美，但这次是最美的

20. 造型为什么让人感觉不和谐呢？造型师应该要配合双方的氛围感吧

原文：https://theqoo.net/square/3157644697

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