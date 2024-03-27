「因为利手很幸福」安普贤感性暂别《财阀X刑警》，朴智贤哭道：「唯一留恋是蔷贤」

《财阀X刑警》23日完结，从演员到工作人员，团队感情很好从演员们上节目自述到IG发文都能感受。「陈利手」安普贤与「李蔷贤」朴智贤在完结过后的发文，更是离情依依。

「真心感谢大家对 #财阀X刑警的喜爱。爱著金子般的利手、让我会像傻瓜一样笑出来，都因为有一起制作《财阀X刑警》的工作人员才化为可能。真心的非常非常感谢你们，想你们了……（手比爱心）」

「也感谢打造出让我们彼此合而为一的演员们，从中学到了很多。会以更加疗愈、爽快的第二季和大家见面，真的，真的，因为利手很幸福，一定要再见啊。（利手招牌手势）ps.受理陈利手的辞职信」安普贤把感言写成「陈利手的辞职信」，感性之外逗趣的表达在第二季来临之前得暂别《财阀X刑警》了。

朴智贤在结局前夕就吐露自己「送不走《财阀X刑警》」，终映后发出自己哭了的照片，写下：「大家好，我是朴智贤。去年一年里包含许多人辛劳的戏剧《财阀X刑警》终於结束了。最后一天拍摄时，我（哭得太厉害了），所以含有剧终感言的影片没能完整，所以就这样用文字传达心意。」

「这部作品对我来说是很大的挑战和课题，对目前为止在演技上仍有不足的我来说，是一部让我学到很多东西的作品。之前要送走饰演的角色时，我从来没有留恋过，唯一留恋的是蔷贤。也许是因为过程中学到了很多成长了。很幸运，有这么多优秀的人帮助现在的蔷贤才能化为可能，非常感谢。还有对於非常不足的我，也非常感谢大家接受并支持身为蔷贤的我的所有人。」

「以后作为演员，我会尽最大的努力毫无留恋的结束演技。虽然戏剧结束了，但请继续关注未来蔷贤的生涯，身为演员朴智贤的生涯 :)」



饰演「朴准永」的姜尚俊（另译姜相准）则写下：「充满爱和热情的江河警察署家人们，在这之中，能让我们可以尽情的笑著工作的更大的存在……我们导演旗下的工作人员们！我们是江河-多（利手招牌手势）（按：「江河多강하다」谐音「很强悍」）。改谢大家，因为过分的爱太幸福了，第二季……我会更加幸福的。」



饰演法医「尹智愿」的郑嘉熙，在结局前夕Po出和「李蔷贤」朴智贤「放闪的照片表达不舍，结束后简短用一句话「真的，幸福的让人内心澎拜」概括对《财阀X刑警》的喜爱，另外再透过经纪公司51K表达留下了许多幸福回忆，会好好珍惜所有瞬间。



最后在附上一名工作人员所发的文，长文中提到这是自己「产生最多也倾注最多感情的作品，偶有压力与迷茫，但回头一看充满幸福」，接著和安普贤一样暂别利手、蔷贤与《财阀X刑警》，表示不晓得第二季能否继续合作，「但幸好这不是他们的最后一次」。



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