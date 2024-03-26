「拍摄现场真的很幸福」安普贤提《财阀X刑警2》：「希望谁都别被替换」

SBS与Disney+联播之人气韩剧《财阀X刑警》23日完结，男主角「陈利手」安普贤接受各大韩媒采访，提到了剧终感想与对第二季的想法。

安普贤与朴智贤、姜尚俊（或译姜相准）、金伸比及郑嘉熙上节目‎《强心脏VS》，就曾说过和《财阀X刑警》剧组的感情不普通，演员群和制作团队在拍摄期间就培养了好默契与好感情，他因此主导了MT（Membership Training），而这也是包括他在内，第一次有拍摄还没结束便参与MT出游的经验。



「虽然到目前为止没有拍过很多作品，但是拍摄现场真的很幸福很有趣。」他不舍的表达喜欢《财阀X刑警》拍摄现场的氛围，也提到的作品与角色都非常好，自己也藉此感受人气变化。他还解释曾演出《梨泰院Class》创造话题，但当时逢Covid-19疫情，是跟著团队到海外颁奖典礼才发现有许多人关注自己，现在才真正亲身体验人气。



《财阀X刑警》收视佳，在剧尚未完成前便决定制作第二季，安普贤对此表示是透过报导知情此事，知道后很开心，「其实拍摄期间就有人提出想制作第二季，去MT时就有想法『希望不要有人被替换，就这样进入第二季多好』」。对於第二季有想改善的部分吗？他说想要展现更多利手小聪明的魅力，吐露原先表演时担心太夸张而放松了点，但实际看剪辑后觉得没必要，「早知道就更果断尝试了」。



安普贤采访还提到动作戏与下水戏，提及和《财阀X刑警》武术指导已合作了4次，和指导配合得很好、在利手身上发挥得很满足，而被关在水槽的戏，幸好朴智贤本身小时候很会游泳（编按：剧里朴智贤饰演的李蔷贤是旱鸭子），相互配合之下虽然很累但效果很满意。完整原文报导可见‎《TVDaily》‎。



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