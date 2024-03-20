从神父到警察都是MY！韩剧《夜限照相馆》跳aespa〈Next Level〉嗨爆全警局XDD

看金光奎大叔搞笑演戏要笑死XDD 好想看花絮啊～！（编）

周元与权娜拉主演的全新灵异韩剧《夜限照相馆》上周开播，本周播出的第3集有个相当爆笑的场面，大势四代女团aespa以影像特别出演啦！还带动全部演员嗨起来。（以下可能含有剧透）



还记得第一集开场出现的神父（金光奎饰演）吗？神父在这一集竟然翘了辫子，还委托夜限照相馆的徐基周（周元饰演）帮他处理留在办公室笔电里的「影片」。神父心虚地说著「影片」，讲完还要说喊「阿门」，很难不让人想歪吧XDD！



结果，徐基周好不容易找到笔电，神父却想不起来密码，害他被人赃俱获带进警局！徐基周找上担任律师的韩春（权娜拉饰演）向李警卫（安昌焕饰演）周旋，一旁神父终於想起密码――MY aespa！（MY同时是aespa粉丝名）



正当徐基周要阻止影片播出来……aespa〈Next Level〉响起，原来神父说的影片是他珍藏的aespa舞台影片！「其实，我没跟任何人说过自己喜欢的明星，我的愿望是，让世人都知道我喜欢aespa的事情，并一起感到快乐。」神父说著说著还帮一旁白先生（音文硕饰演）调整〈Next Level〉重点舞蹈姿势「ㄈ字」角度。



整个警局随著音乐舞起，从神父、警察到民众都跳起来，嗨爆警局，两名男女主角徐基周和韩春也跳起来XDDD。原来这一切是神父的阴谋吧？笔电密码没人知道就算了啊，还要徐基周大费周章偷出来，原来是故意要播送出来一起享受aespa啊！



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另外，aespa成员宁宁为《夜限照相馆》献唱的OST〈Count On Me〉上周已公开，是宁宁首次单独演唱OST，有兴趣的观众不妨听听。



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