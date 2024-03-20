【韩网热帖】俞承豪公开结婚照，韩网友：心脏骤停

男演员俞承豪婚纱照大曝光，惊呆网友。

Theqoo上突然公开了一组俞承豪的婚纱照片，他穿著礼服和新娘甜蜜出镜。 原来这是男团DAY 6新迷你8辑《Fourever》主打曲《Welcome to the Show》MV中的场景，俞承豪和演员崔熙真扮演了一对新婚夫妇。



看到唯美的婚纱照，网友们纷纷表示：

1. 看到标题吓死我了，赶快点进来看

2. 承豪的眼神，啊啊啊啊啊啊，快点多拍点浪漫剧吧

3. 我以为他真的结婚了，吓我一跳

4. 他依旧保存著少年美

5. 一如既往的帅

6. 承豪啊，你可千万不能结婚啊

7. 第一反应就是《有你真好》（又译《爱・回家》）的小男孩居然要结婚了???

8. 太神奇了，《有你真好》的孩子居然已经长这么大了

9. 他是我见过的明星真人中最帅的一个

10. 我还以为又要送走一位帅哥演员呢，呜呜呜呜呜

11. Xxx，我真的以为他结婚了，哭著点进来，你现在还不能结婚啊

12. 老公，你不能背著我结婚啊

13. 你不知道我看到题目心跳有多快，幸好不是真的

14. 看到题目吓一跳，没想到看完照片更吓傻了，怎么已经这么大了

15. 这女生是不是《大力女子姜南顺》里的假女儿???

16. 没见过这女生，我以为他真的结婚了，承豪啊，电视剧里见吧

17. 快去拍剧，要爱情浪漫剧

18. 俞承豪，你这个罪人，快去拍戏

19. 差点心脏骤停

20. 我还在想氛围怎么这么像电视剧，原来真的是啊（MV），幸好只是作品而已

原文：https://theqoo.net/square/3149159323

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