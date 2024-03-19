《黑暗荣耀》制作团队加入，高度反转的悬疑电视剧《Hide》要让观众们猜不透！主演群全姓「李」也太巧合

曾出演多部电视剧不挑题材全消化的李宝英再度出击，这次搭配大势演员《三十九》《大指挥家》李茂生以及《恋人》《千元律师》李清娥共同演出神秘悬疑电视剧作品《Hide》。
即将在3月23日首播的《Hide》改编自英国电视剧《Keeping Faith》，描述某天老公消失后，女子在寻找他的过程中开始追击这些相关的秘密，而必须面对这个她难以承受的巨大真相。李宝英将饰演这位追查消失老公的女子「罗文英」，而李茂生则饰演这位一声不响就人间生发的老公「车诚在」，文英有位亲切的邻居「河妍珠」则是由李清娥饰演，揭开秘密的这把关键钥匙则是由李敏载饰演的「都阵宇」。
曾执笔《绿豆传》《三流之路》的金东辉导演，与《黑暗荣耀》团队合作，他在制作发表会上也表示，自己的母亲也是电视剧的铁粉，总是能够精准预测接下来的剧情发展，不过这次的新作《Hide》会让人感觉「似乎是会这样发展下去…但…」。
李宝英表示这部戏就是反转再反转，因为连自己都很好奇下一集的发展，所以这也成为她接演这部作品的原因，同样的，另一位女演员李清娥也表示自己平时热爱推理剧，也是因为与李宝英同样的原因而接演了本次的作品。饰演这位神秘消失老公的李茂生也表示，本次饰演的角色是一个拥有很多秘密的人物，跟上一部作品《大指挥家》中的财阀角色很不一样，请大家期待。
李茂生与李宝英虽是第一次合作，但两人觉得默契十足，两人也觉得是因为两人都是已婚的身分，所以合演起夫妇来会更加自然。而导演也大赞当这两位主要演员双双确定演出时，他觉得没有比这更棒的选角。而这部作品的公开也将遇上强敌《泪之女王》以及《美好世界》，是否会有压力？李宝英表示比较有压力是之前演出《代理公司》的时候，但参演这次的作品，就算收视率不如预期也完全有出演的原因，她相当有自信表示「相信故事的力量」，认真演绎出这样的故事，也相信会得到观众们的喜爱。《Hide》将於23日透过Coupang Play与JTBC播出。
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