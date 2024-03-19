【韓網熱帖】韓韶禧結束夏威夷旅行返韓，面帶笑容心情很不錯

「柳韓戀」鬧得沸沸揚揚之際，同遊夏威夷的兩位當事人柳俊烈和韓韶禧間隔一天相繼返回韓國。

當天不少韓媒前往機場拍攝，「X SPORTS NEWS」以「『柳俊烈守護者』韓韶禧，認愛後開心回國」為題公開了數張她的機場照，韓韶禧看上去心情很不錯，不時露出笑容。



相關照片很快就在theqoo上引起了關注：

1. 記者也太會起名字了

2. 通過這次的事情我真心感受有那麼多民眾和記者喜歡嘲弄他人，太可怕了，有必要這樣嗎？如果我是當事人的話該有多痛苦啊，韓韶禧加油

3. 柳俊烈守護者，哈哈哈哈哈哈哈

4. 兩人很般配哦，俊烈韶禧

5. 慶幸她心情很不錯，之前還擔心戀情會不會起風波，希望可以結婚

6. 適可而止吧，她又沒有犯罪

7. 姓柳的算什麼東西

8. 放過她吧，為什麼要這麼欺負她

9. 韓韶禧是犯了什麼罪嗎？要給她加上這種綽號，不要再欺負藝人了

10. 如果被拍到心情不好，記者又會怎麼寫？

11. 為你倆的愛情加油

12. 其實我覺得他倆蠻般配的，不要再嘲弄他倆了

13. 因為3人都是藝人才有這麼大的風波吧，真沒必要如此關注他們的一舉一動，過好自己的人生不好嗎？

14. 其實之前我對韓韶禧很有好感，現在，嗯，這算是她的黑歷史吧

15. 韓韶禧是清白的，惠利也道歉了，當事人之間都已經結束了

16. 我不是她粉絲，但是因為她太美了，每次看到她的消息都會點進去看，不過這次事情之後我應該就不會看了

17. 沒想到表情會如此燦爛，哈哈哈哈哈哈，還蠻厲害的，各種方面

18. 韓韶禧聽到自己被稱「柳俊烈守護者」也無所謂了吧，確實是在守護對方啊

19. 沒想到她的表情會那樣幸福

20. 看她的臉會覺得她真的好幸福，確實他們很般配啊，柳某人也是同一種風格

21. 和D社曝光的照片完全不同，看上去很幸福，如果這些都是設定呢？

22. 韓韶禧形象有什麼好破壞的，都是因為沒處理好前女友的男人才變這樣

原文：https://theqoo.net/square/3147575317

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