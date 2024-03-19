【韩网热帖】韩韶禧结束夏威夷旅行返韩，面带笑容心情很不错

「柳韩恋」闹得沸沸扬扬之际，同游夏威夷的两位当事人柳俊烈和韩韶禧间隔一天相继返回韩国。

当天不少韩媒前往机场拍摄，「X SPORTS NEWS」以「『柳俊烈守护者』韩韶禧，认爱后开心回国」为题公开了数张她的机场照，韩韶禧看上去心情很不错，不时露出笑容。



相关照片很快就在theqoo上引起了关注：

1. 记者也太会起名字了

2. 通过这次的事情我真心感受有那么多民众和记者喜欢嘲弄他人，太可怕了，有必要这样吗？如果我是当事人的话该有多痛苦啊，韩韶禧加油

3. 柳俊烈守护者，哈哈哈哈哈哈哈

4. 两人很般配哦，俊烈韶禧

5. 庆幸她心情很不错，之前还担心恋情会不会起风波，希望可以结婚

6. 适可而止吧，她又没有犯罪

7. 姓柳的算什么东西

8. 放过她吧，为什么要这么欺负她

9. 韩韶禧是犯了什么罪吗？要给她加上这种绰号，不要再欺负艺人了

10. 如果被拍到心情不好，记者又会怎么写？

11. 为你俩的爱情加油

12. 其实我觉得他俩蛮般配的，不要再嘲弄他俩了

13. 因为3人都是艺人才有这么大的风波吧，真没必要如此关注他们的一举一动，过好自己的人生不好吗？

14. 其实之前我对韩韶禧很有好感，现在，嗯，这算是她的黑历史吧

15. 韩韶禧是清白的，惠利也道歉了，当事人之间都已经结束了

16. 我不是她粉丝，但是因为她太美了，每次看到她的消息都会点进去看，不过这次事情之后我应该就不会看了

17. 没想到表情会如此灿烂，哈哈哈哈哈哈，还蛮厉害的，各种方面

18. 韩韶禧听到自己被称「柳俊烈守护者」也无所谓了吧，确实是在守护对方啊

19. 没想到她的表情会那样幸福

20. 看她的脸会觉得她真的好幸福，确实他们很般配啊，柳某人也是同一种风格

21. 和D社曝光的照片完全不同，看上去很幸福，如果这些都是设定呢？

22. 韩韶禧形象有什么好破坏的，都是因为没处理好前女友的男人才变这样

原文：https://theqoo.net/square/3147575317

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